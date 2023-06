Barclays verlaagt koersdoel Corbion met een tientje Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft vrijdag het koersdoel voor het aandeel Corbion verlaagd van 37,50 naar 27,50 euro met handhaving van het advies op Overwogen. Barclays gaat voor volgend jaar uit van hogere suikerprijzen, die Corbion volgens de bank maar deel kan doorberekenen. Dit kan voor Corbion volgens Barclays een negatieve impact van 18 miljoen euro hebben op het EBIT-resultaat. Voor dit jaar is de scherpe prijsstijging beheersbaar, omdat Corbion zich tegen prijsfluctuaties indekt, aldus Barclays. Barclays schat in dat de outlook van Corbion intact blijft, maar wel met lagere volumes, die Barclays voor het tweede kwartaal van dit jaar nu 4,7 procent lager inschat tegen een eerdere verwachting van een daling met 3 procent. Het aandeel Corbion noteerde vrijdag op een vlak Damrak 0,3 procent lager op 22,10 euro. Bron: ABM Financial News

