Degroof Petercam haalt Aperam van de kooplijst en verlaagt koersdoel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft Aperam van de kooplijst gehaald en hanteert nu een Houden advies. Ook is het koersdoel verlaagd van 42,00 naar 35,00 euro. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist Frank Claassen. De belangrijkste reden is dat Europese prijzen voor staal onder druk staan door een matige vraag en felle concurrentie. Dit leidt tot meer negatieve voorraadcorrecties bij Aperam, aldus de analist. Claassen heeft de verwachtingen voor de EBITDA voor 2023 met 23 procent verlaagd en met 11 procent voor 2024. De zakenbank beschouwt Aperam nog steeds als een cyclisch kwaliteitsaandeel, maar wegens gebrek aan een verwacht winstherstel op de korte termijn werden het advies en koersdoel verlaagd. Het aandeel Aperam noteerde vrijdagochtend bijna 6 procent lager op 28,54 euro. Bron: ABM Financial News

