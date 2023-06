Nederland komt met extra exportmaatregelen voor halfgeleiders Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Per 1 september 2023 gaan aanvullende exportcontrolemaatregelen voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders gelden. Dit maakte de Nederlandse overheid vrijdag bekend. Hiermee geldt in Nederland voor bepaalde geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders een nationale vergunningplicht. "We hebben deze stap genomen vanuit het belang van onze nationale veiligheid. Het is goed dat de bedrijven die het betreft nu weten waar ze aan toe zijn. Zo kunnen zij zich op tijd aanpassen aan de nieuwe regelgeving", zei minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een toelichting. De exportvergunning geldt voor een aantal "heel specifieke technologieën" voor de ontwikkeling en productie van geavanceerde halfgeleiders. Deze halfgeleiders kunnen vanwege hun specifieke gebruiksmogelijkheden een cruciale bijdrage leveren aan bepaalde geavanceerde militaire toepassingen, aldus de overheid. "Een ongecontroleerde uitvoer van goederen en technologieën kan daarom risico's opleveren voor onze nationale veiligheid." Nederland draagt hierin extra verantwoordelijkheid, omdat Nederland een "unieke en leidende positie" in deze technologie heeft. ‘"We hebben hier heel zorgvuldig naar gekeken en zijn zo precies mogelijk te werk gegaan. Zo kunnen we de belangrijkste kwetsbaarheden aanpakken zonder dat we de wereldwijde productie van chips onnodig verstoren", aldus Schreinemacher. Het aandeel ASML daalt vrijdag ruim 3 procent en ASMI meer dan een procent. Bron: ABM Financial News

