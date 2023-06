AEX licht lager van start gegaan, fors verlies ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,2 procent lager op 767,49 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent won. Onder de hoofdaandelen won Philips meer dan anderhalf procent. ASML was de dissonant met een verlies van meer dan twee procent, nadat de Nederlandse overheid meer duidelijkheid gaf over nieuwe exportvergunningen voor China. In de AMX wonnen Van Lanschot en Eurocommercial Properties ongeveer twee procent. Aperam was daarentegen de gebeten hond met een verlies van 6 procent. ABN AMRO Oddo zette het aandeel volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group op de verkooplijst. Flow Traders daalde 3,1 procent na een waarschuwing over de tegenzittende marktomstandigheden in het tweede kwartaal. In de AScX won Fastned juist zes procent op 27,65 euro nadat Jefferies het advies verhoogde van Houden naar Kopen met een onverranderd koersdoel van 42,00 euro. De zakenbank was juist meedogenloos voor Ebusco met een koersdoelverlaging van 18,00 euro naar 8,00 euro, terwijl het advies van Kopen naar Houden ging. Het aandeel van de producent van elektrische bussen daalde 9 procent naar 7,64 euro. Bron: ABM Financial News

