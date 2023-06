Engie verhoogt outlook voor 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Engie

(ABM FN) Engie heeft de outlook voor 2023 verhoogd. Dit maakte het Frans energiebedrijf vrijdag voorbeurs bekend. De goede prestaties in het eerste kwartaal hebben zich verder gezet in april en mei. Voor het volledige boekjaar wordt nu gemikt op een nettowinst van 4,7 tot 5,3 miljard euro. Eerder ging Engie uit van 3,4 tot 4,0 miljard euro. De EBIT, zonder rekening te houden met de nucleaire activiteiten, zal op 8,5 tot 9,5 miljard euro uitkomen. Hier werd eerder gerekend op 6,6 tot 7,6 miljard euro.

De opwaartse bijstelling is vooral te danken aan de solide resultaten bij Global Energy Management & Sales. Het bedrijf profiteerde van de geleidelijke standaardisatie van de marktomstandigheden, de sterke prestaties van de zakelijke activiteiten en de goede marktomstandigheden op het vlak van energiebeheer. Tegen de achtergrond van een neerwaartse trend in de Europese energieprijzen ontwikkelen de andere activiteiten van de groep zich in overeenstemming met de verwachtingen. Bron: ABM Financial News

