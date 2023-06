Licht hogere start AEX voorzien in aanloop naar Amerikaanse inflatiedata

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting zonder grote beweging van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,2 procent in het groen.

Donderdag sloot de AEX al met een bescheiden winst van 0,2 procent op 768,94 punten. Financiële waarden zaten in de lift, terwijl techbedrijven op het Damrak juist een stapje terug deden.

Op Wall Street sloot de Dow Jones index donderdagavond onder aanvoering van de financials 0,8 procent hoger. Techbeurs Nasdaq sloot juist vrijwel vlak.

Bank of America, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs en Wells Fargo stegen tussen de twee en vier procent, nadat de Fed haar jaarlijkse stresstest afsloot zonder kleerscheuren voor de grote banken. Onder meer JPMorgan en Wells Fargo zullen nu naar verwachting vanavond nabeurs hun plannen voor dividenden en aandeleninkoopprogramma’s presenteren.

Volgens analist Stephanie Lang van Homrich Berg wordt het sentiment onder beleggers momenteel bepaald door hoop op een zachte landing van de economie , ingegeven door onder meer sterke macro-economische data die deze week werd vrijgegeven, en angst voor de havikachtige opstelling van de Federal Reserve, die er niet voor terugdeinst om een rem op de economie te zetten om zo de inflatie in te dammen.

Beleggers staan vandaag om 14:30 uur dan ook op scherp vanwege de vrijgave van de PCE inflatie in mei in de VS. De PCE is een maatstaf van de inflatie die onderdeel is van de officiële consumentenprijsindex. De Federal Reserve hecht voor zijn rentebeleid veel waarde aan dit cijfer.

Economen gepolst door Dow Jones voorzien een stijging op maandbasis van 0,3 procent, na een stijging van 0,4 procent in april. Op jaarbasis zal naar verwachting sprake zijn van een stijging van 4,6 procent, net iets lager dan in april.

De Nederlandse inflatie bleek vanochtend in juni volgens een eerste raming minder sterk te zijn gestegen dan in mei. Afgelopen maand steeg het prijspeil met 5,7 procent op jaarbasis, na een inflatie van 6,1 procent in mei.

Nabeurs op Wall Street kregen beleggers een tegenvallende rapportage van Nike te verwerken. De sportartikelenfabrikant behaalde in het afgelopen kwartaal ondanks een hogere omzet een lagere winst, doordat de marge onder druk stond.

Onder meer de sterke dollar en hogere transportkosten waren hiervoor verantwoordelijk en het aandeel Nike daalde in de elektronische handel nabeurs ruim vier procent.

In Azië weten de aandelenmarkten vanochtend overwegend de weg omhoog te vinden. Alleen de Japanse Nikkei index blijft met een nipt verlies achter, na het neerzetten van een imposante rally in de afgelopen weken. Seoel en Shanghai winnen tot een procent.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend stabiel na een winst van krap een half procent op 69,86 dollar donderdagavond in New York.

Bedrijfsnieuws

Aegon gaat zich statutair vestigen in Bermuda, waardoor de verzekeraar niet langer onder toezicht van De Nederlandsche Bank valt, maar onder die van de BMA in Bermuda.

Flow Traders zag zich in het tweede kwartaal geconfronteerd met moeilijke marktomstandigheden. "De combinatie van dalende volumes en volatiliteit afgelopen kwartaal betekent dat de impact op onze omzet groter is dan deze twee maatstaven afzonderlijk", stelde Flow Traders.

Avantium is een samenwerking aangegaan met SCG Chemicals Public Company Limited uit Azië om CO2-gebaseerde polymeren verder te ontwikkelen en op te schalen naar een proeffabriek met een indicatieve capaciteit van 10 ton per jaar.

Jefferies verlaagde het advies voor Ebusco van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 18,00 naar 8,00 euro ging. Jefferies verhoogde daarentegen juist het advies voor Fastned van Houden naar Kopen met een onveranderd koersdoel van 42,00 euro.

Lucas Bols neemt Nuvo Sparkling Liqueur over van het in de VS gevestigde London Group voor een bedrag van 5,7 miljoen dollar.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 0,5 procent op 4.396,44 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 34.122,42 punten en de Nasdaq sloot vrijwel vlak op 13.591,33 punten.