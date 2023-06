Flow Traders benadrukt moeilijke marktomstandigheden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders is in het tweede kwartaal geconfronteerd met moeilijke marktomstandigheden. Dit benadrukte de flitshandelaar vrijdag voorbeurs, op de laatste handelsdag van het kwartaal. Volgens de flitshandelaar is het algemeen bekend dat de handelsvolumes op de internationale beurzen het afgelopen kwartaal "significant" zijn gedaald. Ook de volatiliteit stond flink onder druk, hetgeen een "direct negatieve impact" heeft gehad op de onderneming, gelet op zijn rol van liquiditeitsverschaffer en marketmaker. "De combinatie van dalende volumes en volatiliteit afgelopen kwartaal betekent dat de impact op onze omzet groter is dan deze twee maatstaven afzonderlijk", stelde Flow Traders. Volgens de flitshandelaar is er geen sprake van een trend, maar van een cyclische fase. Afgelopen jaar profiteerde Flow Traders juist nog van een sterk opgelopen volatiliteit, door onder meer de Russische inval in Oekraïne. Flow Traders zei dat uit openbare informatie naar voren komt dat de omzetten op de internationale aandelenmarkten in de maanden april en mei op jaarbasis met ongeveer 30 procent zijn gedaald. De volatiliteit daalde in deze maanden met ongeveer een derde, terwijl die daling in juni doorzette met 50 procent. Ook op de markt voor vastrentende waarden stonden in deze periode de volumes met ongeveer 30 procent onder druk. Deze trend was ook zichtbaar op de cryptomarkt, waar de volumes halveerden en de volatiliteit met bijna 30 procent terugliep. Deze marktontwikkelingen hebben een negatieve impact gehad op de resultaten, waarschuwde Flow Traders. De vaste operationele kosten zullen daarnaast uitkomen binnen de eerder afgegeven bandbreedte van 175 tot 185 miljoen euro. Flow Traders blijft op de kosten letten en past het kostenniveau aan op de marktomstandigheden. De flitshandelaar maakt zijn resultaten over het tweede kwartaal bekend op 28 juli. Bron: ABM Financial News

