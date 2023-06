Sodexo verfijnt jaaroutlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sodexo heeft bij de omzetcijfers over het derde kwartaal de jaaroutlook verfijnd. Dat maakte het Franse catering- en schoonmaakbedrijf vrijdagochtend bekend. Sodexo rekent voor dit boekjaar op een autonome omzetgroei van circa 11 procent. Dat is nog gelijk aan de oude verwachting. De onderliggende marge wordt nu verwacht uit te komen op 5,5 procent bij constante wisselkoersen. In een eerdere outlook werd nog uitgegaan van een marge "dicht bij" de 5,5 procent tegen constante wisselkoersen. Voor onderdeel Pluxee ligt de verwachting voor de autonome omzetgroei op 20 procent met een onderliggende marge van 32 procent bij constante wisselkoersen. Derde kwartaal De omzet steeg in het derde kwartaal met 9,1 procent naar ruim 6 miljard euro. Autonoom was de groei 10,5 procent. Bij Pluxee steeg de omzet autonoom met 25,5 procent. Pluxee wordt op termijn naar de beurs gebracht. Bron: ABM Financial News

