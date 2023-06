Lucas Bols neemt Nuvo Sparkling over

(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols neemt Nuvo Sparkling Liqueur over van het in de VS gevestigde London Group voor een bedrag van 5,7 miljoen dollar. Dit maakte de Amsterdamse destillateur vrijdagochtend bekend.

Lucas Bols had al een strategische samenwerking afgesloten in december 2017. Daarin was een put- en calloptie in meegenomen. In juni besloot London Group de putoptie uit te oefenen.

De verkoopprijs werd overeengekomen op basis van de financiële prestaties van Nuvo in het boekjaar 2022/23. In het afgelopen jaar werden de activiteiten van Nuvo al meegenomen in de geconsolideerde resultaten van Lucas Bols.

Bols betaalde een jaarlijkse commissie van 60 procent op de bijdrage van Nuvo na advertentie- en promotiekosten. Door het merk over te nemen hoeft de Amsterdamse destillateur deze commissies niet langer af te dragen. De winstgevendheid van het merk neemt dan ook met hetzelfde percentage toe, aldus Lucas Bols.

Nuvo maakt mousserende likeuren.