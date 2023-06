Jefferies zet Fastned op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdag het advies voor Fastned verhoogd van Houden naar Kopen met een onveranderd koersdoel van 42,00 euro. Volgens de zakenbank is Fastned als toonaangevende en best-in-class exploitant van snellaadstations voor elektrische voertuigen in Europa goed gepositioneerd om te profiteren van een versnelde verschuiving naar het openbaar snelladen voor elektrische auto's. Analist David Kerstens verwacht een terugkerende omzetgroei van 45 procent per jaar, aangejaagd door de groei van het aantal elektrische voertuigen op de weg. Ook zal de uitbreiding van 258 naar 1.000 stations in 2030 leiden tot een verbeterde winstgevendheid en dito vrije kasstroom, verwacht Kerstens. Aandelen Fastned zijn dit jaar stevig gedaald ten opzichte van de bredere Eurostoxx index als gevolg van de verkoop van aandelen door de oprichters, druk op de sector in de VS als gevolg van verschillende laadstandaarden en een teruggeschroefde uitrol naar circa 60 Fastned-stations per jaar. Dit terwijl de brutowinst in het eerste kwartaal van 2023 met maar liefst 184 procent is gestegen en het aantal verkochte elektrische auto's dit jaar met 40 procent toenam, aldus Kerstens. Het aandeel Fastned sloot donderdag 1,3 procent lager op 25,80 euro. Bron: ABM Financial News

