Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een vlakke tot iets hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 22 punten voor de Duitse DAX en een plus van 6 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 16 punten hoger te openen.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag donderdag opnieuw een wisselvallige dag voor de Europese markten. Er was aandacht voor Duitse inflatiecijfers. In juni stegen de consumentenprijzen met 6,4 procent, na een inflatie van 6,1 procent in mei.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING lijkt de opleving in Duitsland tijdelijk en zet de desinflatie na de zomer vermoedelijk door. Op basis daarvan, en het feit dat de economie in de eurozone zwak blijft, verwacht ING dat de Europese Centrale Bank de rente in september voor het laatst zal verhogen.

Vrijdag verschijnen inflatiedata voor de eurozone als geheel.

De Zweedse centrale bank verhoogde donderdag de rente, met 25 basispunten, naar 3,75 procent.

"De inflatie daalt, maar is nog altijd veel te hoog", zei de Riksbank in een toelichting op het rentebesluit. Vooral de prijzen voor diensten stijgen onverwacht sterk. Daarnaast wees de centrale bank op de zwakke Zweedse kroon.

Bedrijfsnieuws

Zumtobel heeft in het afgelopen gebroken boekjaar fors meer winst geboekt, profiterend van toegenomen regeldruk voor bedrijven om energiezuinige verlichting aan te schaffen. Het aandeel sloot bijna 3 procent hoger.

Hennes & Mauritz heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar de omzet zien aantrekken, maar dit resulteerde niet in een hogere winst. Het aandeel steeg wel 18 procent.

Renault heeft donderdag de outlook voor het boekjaar 2023 verhoogd, nu het profiteert van succesvolle nieuwe lanceringen. Het bedrijf verwacht voor het lopende jaar een operationele marge tussen 7 en 8 procent, waar eerder ruim 6 procent werd verwacht. Daarnaast gaat Renault ook uit van een operationele vrije kasstroom in de divisie Automotive van minimaal 2,5 miljard euro, waar de verwachting voordien op 2 miljard euro of meer lag. Het aandeel steeg 5 procent.

In Parijs deed Engie verder goede zaken, met een plus van ruim 4 procent. Engie en de Belgische regering hebben donderdag een tussentijdse overeenkomst ondertekend waarin de voorwaarden voor de uitbreiding van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 zijn vastgelegd.

EssilorLuxottica verloor 3 procent en belandde daarmee onderaan in de CAC 40.

Op de beursvloer van Frankfurt daalden Vonovia en Covestro ruim 2 procent. Duitse auto-aandelen reageerden positief op de outlookverhoging van sectorgenoot Renault.

Europese financials deden goede zaken, nadat Amerikaanse grootbanken hun stresstesten haalden.

Vrijdag gaat Wall Street een vlakke opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag overwegend hoger gesloten, waarbij bankaandelen in trek waren.

De S&P500-index staat dit jaar op een koerswinst van 14 procent en kan volgens Fundstrat naar 4.500 punten gaan, hoewel kleinere aandelen het relatief beter zouden kunnen doen. Woensdag sloot de index op 4.376,86 punten.

"Sommigen zien de huidige rally als ongebruikelijk, maar het loont zelden om rally's te negeren die door velen niet worden begrepen. Het is verstandiger om te wachten totdat echt speculatief gedrag zich aandient, of totdat de kopers opdrogen. Geen van beide doet zich momenteel voor", aldus Fundstrat.

Op macro-economisch vlak bleek donderdag dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week is gedaald, net als de aanstaande woningverkopen in de VS in mei.

Belangrijk waren Amerikaanse groeidata. De economie groeide in het eerste kwartaal van dit jaar met 2,0 procent. Eerder werd nog een groei gemeld van 1,3 procent. Dit betekent dat de groeivertraging veel minder sterk was dan eerder gedacht. In het vierde kwartaal van vorig jaar bedroeg de groei in de VS nog 2,6 procent.

Volgens Carol Schleif, chief investment officer bij BMO Family Office, zijn de bbp-data een "verdere bevestiging" dat de Amerikaanse economie er beter voorstaat dan velen hadden verwacht, en ondersteunen ze het "langer hoger-beleid" van de Federal Reserve als het gaat om rentes.

Na het verschijnen van de Amerikaanse bbp-cijfers, stegen de obligatierentes. Dit zette de Nasdaq onder druk.

Vrijdag verschijnen voor de Federal Reserve belangrijke inflatiecijfers. De PCE-kerninflatie wordt ingeschat op 4,7 procent in mei, gelijk aan een maand eerder. De afgelopen weken lieten Fed-prominenten doorschemeren dat er meer renteverhogingen mogelijk zijn nu de inflatie niet hard afkoelt en de economie standhoudt.

Ook de Amerikaanse consumentenbestedingen zijn voor de markt interessant. Verwacht wordt dat die in mei met 0,2 procent zijn gestegen, na een stijging van 0,8 procent in april.

De olieprijs steeg donderdag licht na een volatiele sessie.

Bank of America, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs en Wells Fargo stegen tussen de 2 en 4 procent nadat de Fed haar jaarlijkse stresstest afsloot zonder kleerscheuren voor de grote banken.

De Federal Trade Commission bereidt een “verreikende” mededingingszaak tegen Amazon voor. Dit schreef Bloomberg donderdag op basis van bronnen. De toezichthouder zou zich vooral focussen op de e-commercetak van Amazon. De Amerikaanse internetgigant zou verkopers op zijn platform bevoordelen als zij ook de logistieke diensten van Amazon gebruiken. Verkopers die hier niet voor kiezen, zouden worden gestraft. Volgens Bloomberg zal de kwestie in de komende weken openbaar worden. Het aandeel Amazon daalde rond een procent.

BlackBerry rapporteerde kwartaalcijfers en de winst van 0,06 dollar per aandeel was veel beter dan het verwachte verlies van 0,06 dollar. Het aandeel won 7 procent.

Het verlies van Micron viel mee in het afgelopen kwartaal maar het aandeel verloor toch 4 procent.

Acuity Brands behaalde afgelopen kwartaal een hogere winst, maar de omzet viel terug en was ook lager dan verwacht. Het aandeel steeg een procent.

Virgin Galactic verloor zo'n 11 procent, na een koerswinst van 9 procent op woensdag. De pionier in ruimtetoerisme voerde donderdag zijn eerste commerciële ruimtevlucht uit.

Tesla sloot licht hoger. Investeerder ARK, geleid door Cathie Wood, verkocht voor 7 miljoen dollar aan Tesla-aandelen.

De Aziatische beurzen lieten vrijdagochtend een verdeeld beeld zien.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0868. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0871.

