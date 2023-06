Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag overwegend hoger gesloten, waarbij bankaandelen in trek waren. De S&P 500 steeg 0,5 procent op 4.396,44 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 34.122,42 punten en de Nasdaq sloot vrijwel vlak op 13.591,33 punten.

De S&P500-index staat dit jaar op een koerswinst van 14 procent en kan volgens Fundstrat naar 4.500 punten gaan, hoewel kleinere aandelen het relatief beter zouden kunnen doen. Woensdag sloot de index op 4.376,86 punten.

"Sommigen zien de huidige rally als ongebruikelijk, maar het loont zelden om rally's te negeren die door velen niet worden begrepen. Het is verstandiger om te wachten totdat echt speculatief gedrag zich aandient, of totdat de kopers opdrogen. Geen van beide doet zich momenteel voor", aldus Fundstrat.

Op macro-economisch vlak bleek donderdag dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week is gedaald, net als de aanstaande woningverkopen in de VS in mei.

Belangrijk waren Amerikaanse groeidata. De economie groeide in het eerste kwartaal van dit jaar met 2,0 procent. Eerder werd nog een groei gemeld van 1,3 procent. Dit betekent dat de groeivertraging veel minder sterk was dan eerder gedacht. In het vierde kwartaal van vorig jaar bedroeg de groei in de VS nog 2,6 procent.

Volgens Carol Schleif, chief investment officer bij BMO Family Office, zijn de bbp-data een "verdere bevestiging" dat de Amerikaanse economie er beter voorstaat dan velen hadden verwacht, en ondersteunen ze het "langer hoger-beleid" van de Federal Reserve als het gaat om rentes.

Na het verschijnen van de Amerikaanse bbp-cijfers, stegen de obligatierentes. Dit zette de Nasdaq onder druk.

Vrijdag verschijnen voor de Federal Reserve belangrijke inflatiecijfers. De PCE-kerninflatie wordt ingeschat op 4,7 procent in mei, gelijk aan een maand eerder. De afgelopen weken lieten Fed-prominenten doorschemeren dat er meer renteverhogingen mogelijk zijn nu de inflatie niet hard afkoelt en de economie standhoudt.

Ook de Amerikaanse consumentenbestedingen zijn voor de markt interessant. Verwacht wordt dat die in mei met 0,2 procent zijn gestegen, na een stijging van 0,8 procent in april.

De euro/dollar noteerde richting het slot in New York op 1,0871. De olieprijs steeg licht na een volatiele sessie.

Bedrijfsnieuws

Bank of America, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs en Wells Fargo stegen tussen de 2 en 4 procent nadat de Fed haar jaarlijkse stresstest afsloot zonder kleerscheuren voor de grote banken.

De Federal Trade Commission bereidt een “verreikende” mededingingszaak tegen Amazon voor. Dit schreef Bloomberg donderdag op basis van bronnen. De toezichthouder zou zich vooral focussen op de e-commercetak van Amazon. De Amerikaanse internetgigant zou verkopers op zijn platform bevoordelen als zij ook de logistieke diensten van Amazon gebruiken. Verkopers die hier niet voor kiezen, zouden worden gestraft. Volgens Bloomberg zal de kwestie in de komende weken openbaar worden. Het aandeel Amazon daalde rond een procent.

BlackBerry rapporteerde kwartaalcijfers en de winst van 0,06 dollar per aandeel was veel beter dan het verwachte verlies van 0,06 dollar. Het aandeel won 7 procent.

Het verlies van Micron viel mee in het afgelopen kwartaal maar het aandeel verloor toch 4 procent.

Acuity Brands behaalde afgelopen kwartaal een hogere winst, maar de omzet viel terug en was ook lager dan verwacht. Het aandeel steeg een procent.

Virgin Galactic verloor zo'n 11 procent, na een koerswinst van 9 procent op woensdag. De pionier in ruimtetoerisme voerde donderdag zijn eerste commerciële ruimtevlucht uit.

Tesla sloot licht hoger. Investeerder ARK, geleid door Cathie Wood, verkocht voor 7 miljoen dollar aan Tesla-aandelen.