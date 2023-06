Olieprijs stijgt licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag licht gestegen na een volatiele sessie. Bij een settlement van 69,86 dollar werd een vat West Texas Intermediate uiteindelijk 0,4 procent duurder. Eerder op de dag steeg de olieprijs nog tot boven de 70 dollar, gesteund door Amerikaanse groeidata, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Op weekbasis lijkt de WTI-olieprijs te stabiliseren na een flink verlies vorige week. "Energiehandelaren kijken naar de verwachtingen voor meer renteverhogingen door de Fed, die gestaag toenemen", zei Edward Moya van Oanda. Dit "zou kunnen betekenen dat de Fed zich aansluit bij de Europese centrale banken door nog veel meer renteverhogingen door te voeren die de economische groei zullen verlammen", aldus de marktanalist. Volgens analisten van Sevens Report blijven de olieprijzen kampen met "opwaartse tegenwind" in de vorm van risico's op een overaanbod en zorgen over de economische groei. Als beide risico's uitblijven, "via een veerkrachtige wereldeconomie of extra productieverlagingen door Saoedi-Arabië", dan kan olie de hele zomer verder stijgen, "hoewel het onduidelijk is of een van beide (of beide) gebeurtenissen zal plaatsvinden", aldus Sevens Report. Bron: ABM Financial News

