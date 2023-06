Europese beurzen sluiten verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd. De Stoxx Europe 600 index won 0,1 procent tot 456,64 punten. De Duitse DAX liet een fractioneel verlies optekenen en sloot op 15.946,72 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,4 procent tot 7.312,73 punten. De Britse FTSE sloot 0,4 procent lager op 7.471,69 punten. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag opnieuw een wisselvallige dag voor de Europese markten. Vanmiddag was er aandacht voor Duitse inflatiecijfers. In juni stegen de consumentenprijzen met 6,4 procent, na een inflatie van 6,1 procent in mei. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING lijkt de opleving tijdelijk en zet de desinflatie na de zomer vermoedelijk door. Op basis daarvan, en het feit dat de economie in de eurozone zwak blijft, verwacht ING dat de Europese Centrale Bank de rente in september voor het laatst zal verhogen. De Zweedse centrale bank verhoogde donderdag de rente, met 25 basispunten, naar 3,75 procent. "De inflatie daalt, maar is nog altijd veel te hoog", zei de Riksbank in een toelichting op het rentebesluit. Vooral de prijzen voor diensten stijgen onverwacht sterk. Daarnaast wees de centrale bank op de zwakke Zweedse kroon. De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0882. WTI-olie werd iets goedkoper in een volatiele handel. Bedrijfsnieuws Zumtobel heeft in het afgelopen gebroken boekjaar fors meer winst geboekt, profiterend van toegenomen regeldruk voor bedrijven om energiezuinige verlichting aan te schaffen. Het aandeel sloot bijna 3 procent hoger. Hennes & Mauritz heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar de omzet zien aantrekken, maar dit resulteerde niet in een hogere winst. Het aandeel steeg wel 18 procent. Renault heeft donderdag de outlook voor het boekjaar 2023 verhoogd, nu het profiteert van succesvolle nieuwe lanceringen. Het bedrijf verwacht voor het lopende jaar een operationele marge tussen 7 en 8 procent, waar eerder ruim 6 procent werd verwacht. Daarnaast gaat Renault ook uit van een operationele vrije kasstroom in de divisie Automotive van minimaal 2,5 miljard euro, waar de verwachting voordien op 2 miljard euro of meer lag. Het aandeel steeg 5 procent. In Parijs deed Engie verder goede zaken, met een plus van ruim 4 procent. Engie en de Belgische regering hebben donderdag een tussentijdse overeenkomst ondertekend waarin de voorwaarden voor de uitbreiding van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 zijn vastgelegd. EssilorLuxottica verloor 3 procent en belandde daarmee onderaan in de CAC 40. Op de beursvloer van Frankfurt daalden Vonovia en Covestro ruim 2 procent. Duitse auto-aandelen reageerden positief op de outlookverhoging van sectorgenoot Renault. Europese financials deden goede zaken, nadat Amerikaanse grootbanken hun stresstesten haalden. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden hoger rond het Europese slot, met duidelijke winsten voor de S&P 500 en Dow Jones index. Bron: ABM Financial News

