Avantium presenteert samenwerking voor C02-polymeren

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Avantium is een samenwerking aangegaan met SCG Chemicals Public Company Limited uit Azië om CO2-gebaseerde polymeren verder te ontwikkelen en op te schalen naar een proeffabriek met een indicatieve capaciteit van 10 ton per jaar. Dit maakte Avantium donderdagavond bekend. Sinds begin 2023 werken Avantium en SCGC samen om PLGA verder te evalueren. Daartoe heeft Avantium monsters van verschillende PLGA's geproduceerd, die geëvalueerd zijn in de Norner AS faciliteit van SCGC. De twee partijen zijn nu overeengekomen om de volgende stap in hun samenwerking te zetten. Financiële details meldde Avantium niet. Bron: ABM Financial News

