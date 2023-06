Bescheiden winst in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met een heel kleine winst gesloten, opnieuw onder aanvoering van DSM Firmenich. De AEX eindigde 0,2 procent in het groen op 768,94 punten. Beleggers hadden vandaag ook voor de Duitse inflatie, in aanloop naar de Amerikaanse prijzen, die vrijdagmiddag op de agenda staan. Zoals verwacht liep de inflatie in Duitsland wat op. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING lijkt die opleving tijdelijk en zet de desinflatie na de zomer vermoedelijk door. Op basis daarvan en het feit dat de economie in de eurozone zwak blijft, verwacht ING dat de Europese Centrale Bank de rente in september voor het laatst zal verhogen. Verder werd de Amerikaanse economische groei sterk opwaarts bijgesteld. Dit resulteerde in een sterkere dollar. De euro/dollar handelde op 1,0882. Olie werd een procent duurder. Per saldo is het evenwel een wat slappe beurs, volgens Michael Hewson van CMC Markets, nu de eerste jaarhelft er bijna opzit. Beleggers moeten nu bepalen wat het in de tweede helft gaat worden. Dit betekent dat zij antwoorden moeten vinden op vragen als, hoeveel renteverhogingen komen er nog en gaan de rentes dit jaar nog omlaag. De afgelopen dagen in het Portugese Sintra, tijdens een forum georganiseerd door de ECB, bleek evenwel dat de verschillende centrale banken nog niet klaar zijn met het verhogen van de rente, zag investment manager Simon Wiersma van ING. Stijgers en dalers Wederom was het DSM Firmenich die aan kop ging. Woensdag steeg het aandeel al hard, ondanks een winstwaarschuwing, maar donderdag won het aandeel nog eens 3,5 procent. UMG steeg 2,3 procent. Verder deden ook de financials het goed met koerswinsten van circa 1,3 procent voor ABN AMRO, Aegon en ING, nadat Amerikaanse grootbanken hun stresstesten haalden. Prosus en Adyen eindigden onderaan met verliezen van 1,7 en 1,8 procent. Barclays haalde Adyen van de kooplijst, nadat het aandeel het koersdoel van 1.600 euro bereikte. In de AMX ging Basic-Fit aan de leiding met een stijging van 2,8 procent en Corbion won 2,6 procent. WDP verloor 2,4 procent. Bij de smallcaps steeg Brunel 2,2 procent en Heijmans 1,9 procent. Vastned daalde 1,7 procent. Wall Street Bij de slotgong op Beursplein 5 bleven de Amerikaanse beurzen dicht bij huis. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.