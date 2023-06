Bloomberg: Amazon moet vrezen voor Amerikaanse toezichthouder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Trade Commission bereidt een "verreikende" mededingingszaak tegen Amazon voor. Dit schrijft Bloomberg donderdag op basis van bronnen. De toezichthouder zou zich vooral focussen op de e-commercetak van Amazon. De Amerikaanse internetgigant zou verkopers op zijn platform bevoordelen als zij ook de logistieke diensten van Amazon gebruiken. Verkopers die hier niet voor kiezen, zouden worden gestraft. Volgens Bloomberg zal de kwestie in de komende weken openbaar worden. Bron: ABM Financial News

