Zweden verhoogt rente

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Zweedse centrale bank heeft de rente donderdag verhoogd met 25 basispunten tot 3,75 procent. "De inflatie daalt, maar is nog altijd veel te hoog", schreef de Riksbank in een toelichting op het rentebesluit. Vooral de prijzen voor diensten stijgen onverwacht sterk. Daarnaast wees de centrale bank op de zwakke Zweedse kroon. Om de inflatie terug te dringen naar de gewenste 2 procent, moet het monetaire beleid verkrapt worden, aldus Riksbank. De centrale bank meent dat de rente nog minimaal één keer zal worden verhoogd dit jaar. Daarnaast zei de Riksbank de verkoop van overheidsobligaties op te voeren van 3,5 miljard kroon per maand naar 5 miljard vanaf september dit jaar. Bron: ABM Financial News

