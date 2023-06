Wall Street staat licht hogere opening te wachten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een licht hogere opening tegemoet, in afwachting van nieuwe economische cijfers die het monetaire beleid kunnen beïnvloeden.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren circa een half uur voor opening van Wall Street tot 0,3 procent in het groen.

"Na de rally in de eerste zes maanden van het jaar, en in afwachting van nieuwe impulsen, lijken beleggers op Wall Street even een pas op de plaats te maken", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De S&P500-index staat dit jaar op een koerswinst van 14 procent en kan volgens Fundstrat naar 4.500 punten gaan, hoewel kleinere aandelen het relatief beter zouden kunnen doen. Woensdag sloot de index op 4.376,86 punten.

"Sommigen zien de huidige rally als ongebruikelijk, maar het loont zelden om rally's te negeren die door velen niet worden begrepen. Het is verstandiger om te wachten totdat echt speculatief gedrag zich aandient, of totdat de kopers opdrogen. Geen van beide doet zich momenteel voor", aldus Fundstrat.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal van dit jaar met 2,0 procent is gegroeid. Eerder werd voor dit kwartaal nog een groei voorzien van 1,3 procent. Dit betekent dat de groeivertraging veel minder sterk was dan eerder gedacht. In het vierde kwartaal van vorig jaar bedroeg de groei nog 2,6 procent.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalden in de week eindigend op 23 juni met 26.000 naar 239.000. Het cijfer voor de vorige week werd daarbij met 1.000 opwaarts bijgesteld naar 265.000.

De olieprijs daalde licht tot nipt onder de 70 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0935. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0918 op de borden.

Bedrijfsnieuws

BlackBerry rapporteerde kwartaalcijfers en de winst van 0,06 dollar per aandeel was veel beter dan het verwachte verlies van 0,06 dollar. Het aandeel steeg tien procent in de elektronische handel voorbeurs.

Micron boekte een verlies dat meeviel en het aandeel stond ruim twee procent hoger in de handel voorbeurs.

Virgin Galactic steeg voorbeurs krap twee procent, na de koerswinst van 9 procent op woensdag. De pionier in ruimtetoerisme staat aan de vooravond van zijn eerste commerciële vlucht naar de ruimte.

JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo stegen nadat de Fed haar jaarlijkse stresstest afsloot zonder kleerscheuren voor de grote banken. De banken stegen in de elektronische handel voorbeurs met 1 tot 2 procent.

Tesla lijkt anderhalf procent hoger te openen na een stijging van ruim 2 procent woensdag. Investeerder ARK, geleid door Cathie Wood, verkocht voor 7 miljoen dollar aan Tesla-aandelen.