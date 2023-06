ABN AMRO benoemt nieuwe commissaris Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft Femke de Vries benoemd tot lid van de raad van commissarissen van de bank. Dit maakte ABN AMRO donderdagmiddag bekend. ABN AMRO bracht de benoeming in stemming tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering, waar circa 82 procent van het totale aandelenkapitaal vertegenwoordigd was. De Vries zal voor een periode van vier jaar zitting nemen in de raad van commissarissen, die inmiddels bestaat uit acht leden. Bron: ABM Financial News

