Europese beurzen verdeeld rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag verdeeld in afwachting van de Duitse inflatiecijfers over juni, die in de eerste helft van de middag worden gepubliceerd. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur vlak op 458,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 15.955,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,4 procent met een stand van 7.317,46 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.484,72 punten. Sterke macro-economische cijfers, waaronder het Amerikaanse consumentenvertrouwen van dinsdag, wijzen erop dat "het scenario van een zachte economische landing nog steeds overeind blijft", stelde Chris Fasciano van Commonwealth Financial Network. De verwachting voor de inflatie van Duitsland ligt op maandbasis op 0,2 procent tegen een daling van 0,1 procent in mei. Op jaarbasis wordt uitgegaan van een inflatie van 6,3 procent tegen 6,1 procent in mei. De macro-economische agenda van donderdag bevat voor de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen, economische groeicijfers over het eerste kwartaal en de aanstaande huizenverkopen over mei. Olie noteerde donderdag verdeeld. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 69,61 dollar, terwijl voor een september-future Brent 74,21 dollar werd betaald, een onveranderd prijspeil. De euro/dollar noteerde op 1,0916. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0897 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0918 op de borden.



Bedrijfsnieuws Zumtobel heeft in het afgelopen gebroken boekjaar fors meer winst geboekt, profiterend van toegenomen regeldruk voor bedrijven om energiezuinige verlichting aan te schaffen. De koers van het aandeel noteerde 2,1 procent hoger. Engie en de Belgische regering hebben donderdag een tussentijdse overeenkomst ondertekend waarin de voorwaarden voor de uitbreiding van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 zijn vastgelegd. De koers van het aandeel steeg met 3,7 procent. Hennes & Mauritz heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar de omzet zien aantrekken, maar dit resulteerde niet in een hogere winst. De koers van het aandeel noteerde 11,3 procent hoger. Renault heeft donderdag de outlook voor het boekjaar 2023 verhoogd, nu het profiteert van succesvolle nieuwe lanceringen. Het bedrijf verwacht voor het lopende jaar een operationele marge tussen 7 en 8 procent, waar eerder ruim 6 procent werd verwacht. Daarnaast gaat Renault ook uit van een operationele vrije kasstroom in de divisie Automotive van minimaal 2,5 miljard euro, waar de verwachting voordien op 2 miljard euro of meer lag. De koers van het aandeel won 5,6 procent. In Parijs koerste ongeveer driekwart van de hoofdaandelen hoger. Stellantis schreef 2,6 procent bij. Bij het aandeel EssilorLuxottica ging er 2,0 procent van de koers af. Op de beursvloer van Frankfurt daalde de koers van het aandeel Covestro 3,2 procent, terwijl die van Siemens zelfs 4,7 procent verloor. De koersen van aandelen BASF, BMW, Continental, Daimler Truck en Porsche schreven meer dan twee procent aan beurswaarde bij. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag vlak op 4.376,86 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 33.852,66 punten en de Nasdaq noteerde 0,3 procent hoger op 13.591,75 punten. Bron: ABM Financial News

