DSM uitblinker in lichtgroene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen noteren donderdag richting het einde van de ochtendhandel licht hoger. De AEX index steeg 0,3 procent tot 770,09 punten.

"Hoeveel goed of slecht nieuws zit er al verwerkt in de koersen? En vallen cijfers mee of tegen bij de verwachting? Het antwoord op deze vragen is wat markten in beweging zet", stelde Simon Wiersma van ING, met verwijzing naar de winstwaarschuwing van DSM Firmenich woensdag. Omdat die waarschuwing geen verrassing was en de koers al met 25 procent was gedaald, steeg het aandeel van het chemiebedrijf woensdag met 4 procent.

Hetzelfde gold voor de waarschuwende woorden van centrale bankiers in Sintra, die woensdag zoals verwacht meer renteverhogingen in het vooruitzicht stelden. Fed-voorzitter Jerome Powell zei dat twee renteverhogingen op rij nog geenszins uitgesloten zijn, maar sommigen wezen erop dat Powell ook benadrukte dat het renteklimaat nu al beperkend is en dat er ook risico's kleven aan een te sterke verhoging van de rente.

Sterke macro-economische cijfers, waaronder het Amerikaanse consumentenvertrouwen van dinsdag, wijzen erop dat "het scenario van een zachte economische landing nog steeds overeind blijft", stelde Chris Fasciano van Commonwealth Financial Network.

De resultaten van Micron woensdagavond werden donderdagochtend positief ontvangen in Azië, merkte Wiersma bovendien op.

Op de economische agenda staan Duitse en Spaanse inflatiecijfers en huizenverkoopcijfers en wekelijkse steunaanvragen uit de Verenigde Staten.

De olieprijs bewoog nauwelijks. Een augustus-future West Texas Intermediate steeg 0,5 procent tot 69,88 dollar, terwijl een september-future Brent 0,4 procent duurder werd op 74,52 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0916. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0918 op de borden.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerden 20 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door DSM Firmenich met een plus van bijna 4 procent. Berenberg en Jefferies handhaafden hun koopadviezen, ondanks de winstwaarschuwing van woensdag, maar verlaagden wel hun koersdoelen.

Adyen was de sterkste daler met 1,8 procent. Barclays verlaagde het advies van Overwogen naar Gelijkgewogen, nu het aandeel het koersdoel van 1.600 euro heeft bereikt.

In de AMX steeg Alfen 2,4 procent en WDP verloor 1,5 procent.

In de AScX was houtveredelaar Accsys de sterkste stijger met een plus van krap 2 procent. Fastned en Vastned sloten de rij met ruim een procent koersdaling.

Ease2pay richt zich op zijn activatie- en betaalplatform en investeert niet meer in hardware voor NomadPower, dat niet de verwachte resultaten geeft, zo maakte het bedrijf vanochtend bekend.