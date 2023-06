Valuta: euro licht lager na scherpe opmerkingen Powell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag iets lager dan een dag eerder na de standvastige woorden van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell woensdag bij de ECB-bijeenkomst in Sintra. "Powell bereidde de markt voor op nog meer renteverhogingen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van Rabobank donderdag tegen ABM Financial News. "Het eerstvolgende punt van aandacht voor de markt is vandaag de Duitse inflatie over juni", aldus Van der Meer. De verwachting voor de inflatie van Duitsland ligt op maandbasis op 0,2 procent tegen een daling van 0,1 procent in mei. Op jaarbasis wordt uitgegaan van een inflatie van 6,3 procent tegen 6,1 procent in mei. Powell herhaalde woensdagmiddag dat een "grote meerderheid" van het beleidscomité van de Fed dit jaar nog twee renteverhogingen voor ogen heeft. Powell nam in het Portugese Sintra deel aan een discussiepanel tijdens het forum van de ECB. De 23 grootste Amerikaanse banken die dit jaar zijn onderworpen aan een stresstest, zouden een zware economische recessie en een crash van de commerciële vastgoedmarkt overleven. Dat is de conclusie van de stresstest van de Federal Reserve. De macro-economische agenda van donderdag bevat voor de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen, economische groeicijfers over het eerste kwartaal en de aanstaande huizenverkopen over mei. De Zweedse Riksbank verhoogde de rente met 25 basispunten naar 3,75 procent en verwacht nog niet klaar te zijn met verhogingen. De euro noteerde donderdag vlak op 1,0915 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8630 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent tot 1,2647 dollar. De dollar steeg 0,1 procent naar 10,7900 Zweedse kroon. Bron: ABM Financial News

