Barclays haalt Adyen van kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het advies voor Adyen verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen, nu het aandeel het koersdoel van 1.600 euro heeft bereikt. Dat bleek donderdag uit een analistenrapport van de Britse bank. Adyen bleef in de eerste helft van dit jaar in een verhoogd tempo personeel inhuren, waardoor het bedrijfsresultaat onder druk bleef staan, concludeerden de analisten op basis van LinkedIn-data. Adyen heeft gezegd dit jaar niet meer mensen aan te zullen nemen dan de 1.200 die erbij kwamen in 2022, maar Barclays becijferde dat het bedrijf in het eerste halfjaar alweer boven 750 nieuwe mensen zit, net als in de tweede helft van vorig jaar. Inclusief stijgende lonen zouden de totale loonkosten hierdoor 84 procent hoger uitvallen dan een jaar eerder. Barclays zit met de verwachting voor het EBITDA-resultaat bij de halfjaarcijfers daarom 12 procent lager dan de consensusverwachting. Ook is de groei bij bestaande klanten van het Amsterdamse betaalbedrijf afgezwakt, wat de kans op een meevallende omzet beperkt. De analisten rekenen op een nulgroei van de volumes in de VS in het tweede kwartaal, met aanzienlijke groeivertragingen bij de vijftien grootste klanten. Het aandeel Adyen daalde donderdagochtend met 1,7 procent tot 1.571,20 euro. Bron: ABM Financial News

