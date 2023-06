Zumtobel profiteert van stress op energiemarkt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zumtobel heeft in het afgelopen gebroken boekjaar fors meer winst geboekt, profiterend van toegenomen regeldruk voor bedrijven om energiezuinige verlichting aan te schaffen. Dat maakte het Oostenrijkse lampenbedrijf donderdag bekend. "De relevante richtlijnen van de EU hebben ertoe geleid dat klanten meer investeren in energie-efficiënte verlichting, en we verwachten dat die trend doorzet", aldus CEO Alfred Felder. De omzet groeide in het afgelopen jaar met 5,3 procent tot 1,2 miljard euro, waar het bedrijf vooraf mikte op een groei van 4 tot 8 procent. In de verlichtingstak steeg de omzet met 7 procent tot 903 miljoen euro, mede dankzij prijsverhogingen en valuta-effecten. De omzet in Groot-Brittannië en China daalde fors terwijl de resultaten uit Zwitserland sterk waren. De nettowinst steeg met 31 procent tot 60,0 miljoen euro, of 1,39 euro per aandeel. Het operationele resultaat (EBIT) steeg met 39 procent tot 84 miljoen euro, dankzij een EBIT-marge die verbeterde van 5,3 naar 7,0 procent. Zumtobel stelt een dividend voor van 0,40 euro per aandeel. Outlook Zumtobel, een sectorgenoot van het Nederlandse Signify, rekent voor het nieuwe boekjaar op een gematigde groei. "Onze klanten hebben ook last van de hoge inflatie en hun budgetten houden dat vaak niet bij, zelfs als ze meer willen investeren in energiezuinige verlichting", zei topman Felder. Ook hebben veel bedrijven inmiddels flinke voorraden opgebouwd. Daarom verwacht Zumtobel een bescheiden groei van 1 tot 4 procent dit jaar, met een lagere EBIT-marge van 3 tot 6 procent, door hogere personeelskosten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.