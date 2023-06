Citi Research zet Neutraal advies op Besi Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research is donderdag gestart met het volgen van BE Semiconductor Industries met een Neutraal advies en een koersdoel van 100,00 euro. Analisten van de Amerikaanse bank zijn van mening dat de sterke groeivooruitzichten op lange termijn al verwerkt zijn in de koers van het aandeel. Citi verwacht op korte en middellange termijn een cyclische meewind voor assemblagesystemen en de bank vindt dat Besi goed gepositioneerd is om hiervan te profiteren, vooral dankzij diens technologie voor hybrid bonding. "Maar dergelijke positieve ontwikkelingen zijn al in te consensusverwachtingen en waarderingen meegenomen", aldus de analisten. Het aandeel Besi sloot woensdag op 96,58 euro. Bron: ABM Financial News

