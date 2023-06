Vlakke start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting zonder grote beweging van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,1 procent in het rood.

Woensdag wist de AEX onder aanvoering van DSM Firminich, ondanks een winstwaarschuwing, nog overtuigend hoger te koersen, met een stijging van 0,9 procent op een slotstand van 767,77 punten.

Sterke Amerikaanse macrocijfers gaven het sentiment een duwtje in de rug, waar ze in het verleden juist de vrees voor een sterker stijgende rente aanwakkerden.

"Op basis van de cijfers van de afgelopen twee maanden is een recessie moeilijk voor te stellen", zo zeiden analisten van B Riley Wealth Management. "Nu het einde van de cyclus renteverhogingen in zicht komt, zien beleggers positieve macrocijfers daadwerkelijk als iets positiefs voor aandelen en bedrijfswinsten."

Vanuit het Portugese Sintra, waar de Europese Centrale Bank zijn jaarlijks symposium houdt, meldde voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve woensdag wel dat de Fed dit jaar nog twee renteverhogingen voor ogen heeft.

Die havikachtige opmerkingen zorgden op Wall Street woensdagavond voor terughoudendheid onder beleggers. Techbeurs Nasdaq deed daarnaast een stapje terug nadat The Wall Street Journal op basis van bronnen meldde dat de VS de chipexport naar China verder willen inperken, mede met het oog op de ontwikkelingen rond AI. Chipgigant Nvidia daalde krap twee procent.

Apple scherpte daarentegen zijn hoogste stand ooit aan en de onderneming is nog maar een fractie verwijderd van een beurswaarde van 3.000 miljard dollar.

Vanochtend stonden in de Aziatische handel chipaandelen juist positief in de schijnwerpers, nadat chipmaker Micron Technology woensdag nabeurs overtuigende kwartaalcijfers wist te overleggen. In de elektronische handel nabeurs won het aandeel drie procent.

In Japan wint halfgeleider Electron vanochtend meer dan drie procent, terwijl in Hongkong Hua Hong Semiconductor krap twee procent klimt.

Amerikaanse banken noteerden in de elektronische handel woensdag nabeurs ook hoger, nadat de Federal Reserve bekend maakte dat alle 23 banken die meededen aan een stresstest geslaagd waren.

De banken behielden hun minimale kapitaalniveau’s ondanks een scenario van 541 miljard dollar aan cumulatieve verliezen. Onder meer JPMorgan en Wells Fargo zullen nu naar verwachting vrijdag nabeurs hun plannen voor dividenden en aandeleninkoopprogramma’s bekend maken.

De Aziatische hoofdindices komen vanochtend per saldo amper van hun plaats, met uitzondering van de Hang Seng index in Hongkong, die anderhalf procent prijs geeft.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag in New York 2,8 procent hoger op 69,56 dollar, na een forse daling van de olievoorraden in de VS afgelopen week. Vanochtend geeft de future een half procent prijs.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de Duitse inflatiecijfers. De meeste aandacht gaat echter uit naar vrijdag met de vrijgave van de PCE inflatie in de VS. De PCE is een maatstaf van de inflatie die onderdeel is van de officiële consumentenprijsindex (CPI). De Federal Reserve hecht voor zijn rentebeleid veel waarde aan dit cijfer.

Bedrijfsnieuws

Berenberg verlaagde voorbeurs het koersdoel voor DSM Firmenich van 135,00 naar 120,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Ook Zakenbank Jefferies verlaagde het koersdoel voor DSM Firmenich, van 143,00 naar 137,00 euro, met eveneens handhaving van het koopadvies.

Handelaar Bert van der Pol van Today's Group denkt dat Adyen mogelijk in beweging komt, nadat Barclays het advies voor dit aandeel verlaagde van Overwogen naar Gelijkgewogen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot woensdag vlak op 4.376,86 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 33.852,66 punten en de Nasdaq noteerde 0,3 procent hoger op 13.591,75 punten.