Jefferies verlaagt koersdoel DSM Firmenich naar €137

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies heeft het koersdoel voor het aandeel DSM Firmenich verlaagd van 143,00 naar 137,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. Jefferies stelde in het rapport dat DSM Firmenich met de vitaminetak al de nodige stappen heeft gezet om deze minder dominant te maken, maar dat dat proces onder invloed van de marktomstandigheden om een vervolg vraagt. DSM Firmenich gaf woensdag een winstwaarschuwing af vanwege de tegenwind die het bedrijf ondervindt in de vitaminebranche, waar het vooral volume- en prijsdruk ervaart. Volgens Jefferies hing deze waarschuwing al in de lucht en markeert volgens de bank het einde van een cyclus en daarmee het begin van een nieuwe. Dit biedt de belegger zicht op een herstel in de resultaten in de komende twee jaar. De bank gaf verder aan dat een lager omzetaandeel van de vitaminetak in het groepstotaal of een uiteindelijke verkoop van het onderdeel de waardering van het bedrijf omhoog trekt, omdat de rest van de groep verder prima draait. De koers van het aandeel DSM Firmenich sloot woensdag op een groen Damrak 3,9 procent hoger op 96,43 euro. Bron: ABM Financial News

