Renault verhoogt outlook voor boekjaar 2023

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Renault heeft donderdag de outlook voor het boekjaar 2023 verhoogd, nu het profiteert van succesvolle nieuwe lanceringen. Het bedrijf verwacht voor het lopende jaar een operationele marge tussen 7 en 8 procent, waar eerder 6 procent of iets meer werd verwacht. Daarnaast gaat Renault ook uit van een operationele vrije kasstroom in de divisie Automotive van minimaal 2,5 miljard euro, waar dat voordien 2 miljard euro of meer was. Renault verwacht voor de eerste helft van 2023 een operationele marge van meer dan 7 procent en een operationele vrije kasstroom in Automotive van ongeveer 1,5 miljard euro, inclusief 600 miljoen euro dividend uit Mobilize Financial Services. Het bedrijf zal op 27 juli 2023 zijn resultaten over het eerste halfjaar publiceren. Bron: ABM Financial News

