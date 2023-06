Berenberg verlaagt koersdoel DSM Firmenich naar €120 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor DSM Firmenich verlaagd van 135,00 naar 120,00 euro, maar handhaaft het koopadvies. De langverwachte winstwaarschuwing door DSM Firmenich van woensdag had volgens Berenberg iets "finaals". "Dit geeft beleggers wat rust in de gedachte dat een winstherstel nog twee jaar kan duren", aldus analisten van de bank. Bovendien is het aandeel nog altijd goedkoop ten opzichte van sectorgenoten. De "extreme volatiliteit" in vitamineprijzen, zal volgens Berenberg de discussie aanwakkeren over de rol van vitamines en mogelijk die van diervoeding in de portefeuille van DSM. Het bedrijf heeft in de afgelopen tien jaar al de blootstelling aan vitamines teruggebracht, maar het huidige marktklimaat vraagt om nog meer actie van DSM, aldus Berenberg. Een eventuele verkoop of verzelfstandiging van de activiteiten zou de waardering van DSM Firmenich goeddoen, denken de analisten, ondanks dat enkele diervoedingsdivisies een lage waardering hebben. Het aandeel DSM Firmenich sloot woensdag 3,9 procent hoger op 96,43 euro. Bron: ABM Financial News

