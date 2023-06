Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 6 punten voor de Duitse DAX, een min van 2 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 4 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

"De optimistische reactie op de Amerikaanse data van dinsdag stelde technologie aandelen in staat om hun meedogenloze opmars dit jaar te hervatten", zag Interactive Investor vanochtend.

Daarna richtte de markt zijn vizier op het door de ECB georganiserde forum in het Portugese Sintra, waar de leiders van de vier belangrijkste centrale banken spraken: Fed-voorzitter Jerome Powell, ECB-voorzitter Christine Lagarde, Andrew Bailey van de Bank of England en Kazuo Ueda van de centrale bank van Japan.

Powell herhaalde woensdagmiddag dat een "grote meerderheid" van het beleidscomité van de Fed dit jaar nog twee renteverhogingen voor ogen heeft.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in juli is gedaald, terwijl het vertrouwen in Frankrijk in juni juist sterker bleek te zijn opgelopen dan verwacht.

Bedrijfsnieuws

DSM Firmenich heeft de outlook voor 2023 verlaagd, vooral vanwege de druk op de vitamineprijzen. Het aandeel steeg 3,9 procent.

UBS wil ongeveer 35.000 medewerkers van Credit Suisse gaan ontslaan, na de noodgedwongen overname van de laatstgenoemde bank door zijn Zwitserse rivaal eerder dit jaar. Dat meldde persbureau Bloomberg dinsdag nabeurs. Het aandeel UBS won 1,1 procent.

Op de beurs van Parijs won Carrefour 3,3 procent, STMicroelectronics steeg 2,8 procent, terwijl Kering 1,0 procent daalde.

Op de beurs van Frankfurt won Siemens Energy 6,9 procent, terwijl Zalando 5,8 procent lager noteerde.

Euro STOXX 50 4.344,75 (+0,9%)

STOXX Europe 600 456,05 (+0,7%)

DAX 15.949,00 (+0,6%)

CAC 40 7.286,32 (+1,0%)

FTSE 100 7.500,49 (+0,5%)

SMI 11.183,55 (+0,4%)

AEX 767,77 (+1,0%)

BEL 20 3.492,77 (+0,4%)

FTSE MIB 27.637,46 (+0,9%)

IBEX 35 9.481,30 (+0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag vlak.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag vlak gesloten.

De Nasdaq leidde woensdag de initiële verliezen, na een artikel van The Wall Street Journal dat de regering-Biden een nieuw verbod op de verkoop van AI-chips aan China overweegt.

"Het herstel is van de ene op de andere dag afgekapt", zei Deutsche Bank na de berichten over het een verbod op AI-chips.

"Nvidia, dat 20 procent van zijn omzet uit China haalt, heeft goedkopere chips geproduceerd waarvoor geen externe exportvergunning nodig is. Het artikel suggereert echter dat zelfs deze chips in de toekomst [in het verbod] kunnen worden opgenomen", zei Deutsche Bank.

Daarnaast richtte de markt zijn vizier op het Sintra-forum, waar de leiders van vier belangrijkste centrale banken spraken, waaronder Fed-voorzitter Jerome Powell. Powell herhaalde woensdagmiddag dat een "grote meerderheid" van het beleidscomité van de Fed dit jaar nog twee renteverhogingen voor ogen heeft.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,8 procent, ofwel 1,86 dollar, hoger op 69,56 dollar op de New York Mercantile Exchange. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald.

Donderdag staan in de VS op macro-economisch vlak een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en definitieve economische groeicijfers voor het eerste kwartaal, gevolgd door de aanstaande woningverkopen.

Bedrijfsnieuws

Nvidia en AMD noteerden respectievelijk bijna 2,0 procent en circa 0,4 procent lager, na de berichten over een nieuw verbod dat Washington op de verkoop van AI-chips aan China overweegt.

AeroVironment steeg bijna 5,0 procent, na sterke kwartaalcijfers en een beter dan verwachte outlook voor het het hele boekjaar.

AST SpaceMobile verloor ongeveer 26,8 procent, nadat het concern de lancering aankondigde van de verkoop van 12 miljoen gewone aandelen klasse A.

S&P 500 index 4.376,86 (0,0%)

Dow Jones index 33.852,66 (-0,2%)

Nasdaq Composite 13.591,75 (+0,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag overwegend lager.

Nikkei 225 33.301,12 (+0,3%)

Shanghai Composite 3.183,96 (-0,2%)

Hang Seng 18.897,10 (-1,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0883. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0918 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0913 op de borden.

USD/JPY Yen 144,59

EUR/USD Euro 1,0883

EUR/JPY Yen 157,39

MACRO-AGENDA:

00:50 Detailhandelsverkopen - Mei (Jap)

06:30 Producentenvertrouwen - Juni (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen en economisch sentiment - Juni def. (eur)

14:00 Inflatie - Juni vlpg (Dld)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Eerste kwartaal def. (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Mei (VS)

00:00 Riksbank - Rentebesluit (Zwe)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Acuity Brands - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Nike - Cijfers vierde kwartaal (VS)