Wall Street koerst af op lager slot

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 4.371,67 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 33.794,04 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent hoger op 13.577,39 punten. De Nasdaq leidde woensdag in eerste instantie de verliezen, na een artikel van The Wall Street Journal dat de regering-Biden een nieuw verbod op de verkoop van AI-chips aan China overweegt. "Het herstel is van de ene op de andere dag afgekapt", zei Deutsche Bank na de berichten over het een verbod op AI-chips. "Nvidia, dat 20 procent van zijn omzet uit China haalt, heeft goedkopere chips geproduceerd waarvoor geen externe exportvergunning nodig is. Het artikel suggereert echter dat zelfs deze chips in de toekomst [in het verbod] kunnen worden opgenomen", zei Deutsche Bank. Daarnaast richtte de markt zijn vizier op het Sintra-forum, waar de leiders van vier belangrijkste centrale banken spraken, waaronder Fed-voorzitter Jerome Powell. Powell herhaalde woensdagmiddag dat een "grote meerderheid" van het beleidscomité van de Fed dit jaar nog twee renteverhogingen voor ogen heeft. De euro/dollar noteerde op 1,0917. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0930 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0959 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 2,8 procent hoger. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald. Donderdag staan in de VS op macro-economisch vlak een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en definitieve economische groeicijfers voor het eerste kwartaal, gevolgd door de aanstaande woningverkopen. Bedrijfsnieuws Nvidia en AMD noteerden respectievelijk 1,5 procent en 0,3 procent lager, na de berichten over een nieuw verbod op de verkoop van AI-chips aan China overweegt. AeroVironment steeg 3,2 procent, na sterke kwartaalcijfers en een beter dan verwachte outlook voor het het hele boekjaar. AST SpaceMobile verloor 26,0 procent, nadat het concern de lancering aankondigde van de verkoop van 12 miljoen gewone aandelen klasse A. Bron: ABM Financial News

