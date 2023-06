Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,7 procent tot 456,05 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,6 procent op 15.949,00 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,0 procent op 7.286,32 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent hoger op 7.500,49 punten. "De optimistische reactie op de Amerikaanse data van dinsdag stelde technologie aandelen in staat om hun meedogenloze opmars dit jaar te hervatten", zag Interactive Investor vanochtend. Daarna richtte de markt zijn vizier op het door de ECB georganiserde forum in het Portugese Sintra, waar de leiders van de vier belangrijkste centrale banken spraken: Fed-voorzitter Jerome Powell, ECB-voorzitter Christine Lagarde, Andrew Bailey van de Bank of England en Kazuo Ueda van de centrale bank van Japan. Powell herhaalde woensdagmiddag dat een "grote meerderheid" van het beleidscomité van de Fed dit jaar nog twee renteverhogingen voor ogen heeft. Op macro-economisch vlak werd bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in juli is gedaald, terwijl het vertrouwen in Frankrijk in juni juist sterker bleek te zijn opgelopen dan verwacht. De euro/dollar noteerde op 1,0913. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0948 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0959 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 2,6 procent hoger. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald. Bedrijfsnieuws DSM Firmenich heeft de outlook voor 2023 verlaagd, vooral vanwege de druk op de vitamineprijzen. Het aandeel steeg 3,9 procent. UBS wil ongeveer 35.000 medewerkers van Credit Suisse gaan ontslaan, na de noodgedwongen overname van de laatstgenoemde bank door zijn Zwitserse rivaal eerder dit jaar. Dat meldde persbureau Bloomberg dinsdag nabeurs. Het aandeel UBS won 1,1 procent. Op de beurs van Parijs won Carrefour 3,3 procent, STMicroelectronics steeg 2,8 procent, terwijl Kering 1,0 procent daalde. Op de beurs van Frankfurt won Siemens Energy 6,9 procent, terwijl Zalando 5,8 procent lager noteerde. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.375,25 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

