NAM wil twee gasopslaglocaties overdragen aan Den Haag - media

Beeld: NAM

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse Aardolie Maatschappij, een joint venture tussen Shell en Exxon, is van plan om twee opslaglocaties voor aardgas over te dragen aan de Nederlandse overheid. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen. De NAM zou de opslaglocaties in Norg en Grijpskerk willen overdragen ter compensatie voor de honderden aardbevingen, na tientallen jaren van gasboringen in de regio. De Nederlandse regering wil dat de NAM een schadevergoeding betaalt voor de wederopbouw, maar tot een akkoord zijn de partijen nog niet gekomen. De regering gaat het Groningenveld, Europa's grootste gasveld, in minder dan vier maanden sluiten. Bron: ABM Financial News

