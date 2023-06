DSM koploper in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, geholpen door de koersstijgingen van DSM en indexzwaargewicht ASML.

De AEX sloot 0,9 procent hoger op 767,77 punten.

Sterke Amerikaanse macro-economische cijfers worden als positief beoordeeld, waar ze in het verleden juist de vrees voor een sterker stijgende rente aanwakkerden.

"Op basis van de cijfers van de afgelopen twee maanden is een recessie moeilijk voor te stellen", zo zeiden analisten van B Riley Wealth Management. "Nu het einde van de cyclus renteverhogingen in zicht komt, zien beleggers positieve macrocijfers daadwerkelijk als iets positiefs voor aandelen en bedrijfswinsten."

In de namiddag zei voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in het Portugese Sintra dat een grote meerderheid in de monetairebeleidscommissie nog twee renteverhogingen dit jaar voorziet. Ook voegde Powell toe dat "een recessie niet het meest waarschijnlijke scenario voor de Amerikaanse economie is".



Duitse consumenten bleken vanochtend negatiever gestemd, terwijl bij de Franse consumenten het vertrouwen juist sterker steeg dan verwacht. De geldhoeveelheid in de eurozone steeg in mei minder hard, met 1,4 procent, tegen 1,9 procent in april.

Verder bleken de Amerikaanse handelsvoorraden ruwe olie te zijn gedaald met bijna 10 miljoen vaten in de afgelopen week. De voorraden benzine, stookolie en diesel stegen wel, maar slechts beperkt.

Vrijdag zal het zwaartepunt zijn voor de economische cijfers, zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News, met onder andere de Amerikaanse kerninlfatie in mei en de voorlopige inflatie in de eurozone in juni.

Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,0907. De olieprijs steeg ongeveer 1,2 procent tot 68,48 dollar. Een vat Brent olie kost 73,21 dollar, een stijging van 0,9 procent.

Stijgers en dalers

DSM Firmenich gaf een winstwaarschuwing en opende lager, maar sloot uteindelijk 3,9 procent hoger. Zowel Degroof Petercam als KBC verlaagden het koersdoel, maar beide banken handhaven hun koopadvies.

Ook zwaargewicht ASML steeg, met 2,3 procent. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel van 650,00 naar 725,00 euro en handhaafde het koopadvies. ASML kondigde zelf aan zijn geavanceerde halfgeleiderapparatuur ter beschikking te stellen van het innovatiecentrum Imec.



Besi herstelde van de rode cijfers eerder op de dag en sloot 0,8 procent hoger, na een koersdoelverhoging door Barclays van 70,00 naar 85,00 euro. De analisten van de Britse bank voorzien een "volatiel" cijferseizoen voor de halfgeleidersector. Door de AI-hype deden veel aandelen het bovengemiddeld goed dit jaar. Toch denkt Barclays dat AI maar beperkt zal bijdragen aan de winsten in 2023 en 2024.

Dalers waren er in de AEX niet talrijk en de verliezen bleven beperkt tot minder dan een half procent.

In de AMX won Van Lanschot Kempen 7 procent tot 29,25 euro, nadat ING het aandeel ging volgen met een koopadvies en een koersdoel van 37,50 euro.

Just Eat Takeaway zette de zegereeks voort en won nog eens 4 procent na de winst op dinsdag.

Laadpalenbedrijf Alfen en staalbedrijf Aperam verloren beide ruim 4 procent.

In de AScX won houtveredelaar Accsys 3 procent, maar PostNL leverde 3 procent in.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen waren verdeeld rond sluitingstijd in Amsterdam. De S&P500 index bewoog nauwelijks op 4.377,33 punten, de Nasdaq steeg 0,3 procent tot 13.062,29 en de Dow Jones daalde 0,4 procent tot 33.800,77 punten.