Powell rekent op meer renteverhogingen door Fed

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve herhaalde woensdagmiddag dat een "grote meerderheid" van het beleidscomité van de Fed dit jaar nog twee renteverhogingen voor ogen heeft. Dit zei de Fed-voorzitter op een forum van de Europese Centrale Bank in het Portugese Sintra. Powell nam deel aan een discussiepanel tijdens het forum van de ECB. De voorzitter van de Fed verdedigde tijdens de discussie de 'pauze' die de Amerikaanse centrale bank tijdens de beleidsvergadering in juni inlaste, toen de belangrijkste rentes ongewijzigd werden gelaten. Hij zei dat de Fed een pas op de plaats wilde maken in afwachting van meer macro-data. De centrale bankier zei woensdag dat de Fed probeert in te schatten of de impact van eerdere renteverhogingen de economie de komende maanden zal vertragen. Powell zei bovendien twee opeenvolgende renteverhogingen niet uit te sluiten, maar verwierp het idee dat de Fed ermee zou hebben ingestemd om de rente om de twee vergaderingen te verhogen. Ook zei hij dat "een recessie niet het meest waarschijnlijke scenario voor de Amerikaanse economie is". Bron: ABM Financial News

