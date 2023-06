Brussel presenteert voorstel digitale euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft woensdag een voorstel gepresenteerd voor een digitale euro die wordt uitgegeven door de centrale bank, als wettig betaalmiddel naast contant geld. Dat maakte de Europese Commissie woensdag bekend. Op dit moment is contant geld publiek geld, maar geld op een bankrekening is dat niet: dat girale geld wordt uitgegeven door de commerciële banken. De digitale euro zou een digitale vorm van publiek geld zijn. Betalen met de digitale euro zou eenvoudig zijn en kostenvrij. Omdat je er ook mee moet kunnen betalen zonder online te gaan, zijn persoonsgegevens van gebruikers en hun betalingpatronen niet te zien. Het moet meteen mogelijk zijn om te betalen met digitale euro's zonder in te loggen op het internet, bijvoorbeeld door telefoons tegen elkaar aan te houden. Dat zou meer privacy bieden dan de huidige betaling via commerciële banken, aldus de Europese Commissie. De Europese Commissie wil met de digitale munt voorkomen dat Europa achterblijft bij marktontwikkelingen zoals de opkomst van mondiale 'stablecoins'. Ook zou een Europese infrastructuur het financiële systeem beter bestand maken tegen stroomaanvalen en cyberaanvallen. In het voorstel kan iedereen een rekening voor digitale euro's openen bij een bank of betaaldienstverlener. In beginsel moet je er overal mee kunnen betalen. Waarschijnlijk komt er een maximaal bedrag dat iemand aan digitale euro's op een rekening mag zetten. Het moet een betaalmiddel blijven en geen beleggingsproduct worden. Gebruikers krijgen daarom ook geen rente op hun digitale euro's, volgens het plan. Dit najaar rondt de ECB haar onderzoeksfase naar het ontwerp en de distributie van de digitale euro af. Dan beslist ze of ze start met een voorbereidingsfase om te kijken naar het ontwikkelen en testen van de nieuwe digitale valuta. Bron: ABM Financial News

