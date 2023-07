Update: Imec tekent intentieverklaring met Vlaamse regering voor uitbouw Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN) De Vlaamse regering heeft vrijdag een intentieverklaring ondertekend met Imec, het Vlaamse onderzoekscentrum in nano-elektronica en digitale technologie. Dit maakte het innovatiecentrum uit Leuven bekend. "Met de overeenkomst drukt de Vlaamse regering haar engagement uit om te investeren in de verdere uitbouw van de cleanroom van imec, cruciaal om wereldwijd koploper te blijven in chiponderzoek dat technologische oplossingen mogelijk maakt in ICT, gezondheidszorg en energietoepassingen", aldus het onderzoekscentrum. Het investeringsbedrag kan oplopen tot maximaal 750 miljoen euro en wordt gekoppeld aan de Europese Chips Act, wat betekent dat het totale investeringsbedrag kan oplopen naar 1,5 miljard euro. "Door de razendsnelle ontwikkelingen in artificiële intelligentie zal de vraag naar geavanceerde en energiezuinige rekenchips ontzettend toenemen", aldus Imec. Ook zijn hoogwaardige chips volgens Imec "essentiële bouwstenen om grote maatschappelijke problemen zoals verouderingsziektes of de klimaatopwarming aan te pakken". Eind vorige maand kondigde Imec al een deal aan met het Nederlandse ASML. De Nederlandse fabrikant van halfgeleidermachines stelt zijn complete assortiment aan geavanceerde lithografie- en metrologie-apparatuur beschikbaar voor de proefopstelling voor High NA-EUV-lithografie bij Imec. “De steun van de Vlaamse overheid en van ASML zijn een mijlpaal in onze ambitie om onze meest geavanceerde chippilootlijn ter wereld verder uit te bouwen”, zei Luc Van den hove, CEO van Imec, vrijdag in een toelichting. Update: om aanvullende informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

