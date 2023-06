Futures wijzen op vlakke opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een min of meer vlakke opening tegemoet. Rond één uur noteerden de futures op de S&P 500 0,2 procent lager. De Amerikaanse indices nemen wat gas terug na de positieve handelssessie van dinsdag, aangevoerd door de technologieaandelen. Dinsdag kreeg de beurs mede steun van het sterk verbeterde Amerikaanse consumentenvertrouwen gedurende juni, wat het hoogste niveau in zeventien maanden aantikte. Ook de orders voor duurzame goederen vielen sterker uit dan was voorspeld, terwijl de huizenprijzen in april voor het eerst in elf jaar tijd een daling op jaarbasis lieten zien. "Het is op basis van de cijfers van de afgelopen twee maanden moeilijk om een recessie voor te stellen", zo zeiden analisten van B Riley Wealth Management. "Nu het einde van de cyclus renteverhogingen in zicht komt, zien beleggers positieve macrocijfers daadwerkelijk als iets positiefs voor aandelen en bedrijfswinsten." Zo zijn de markten in de VS deze week op weg naar wellicht de beste eerste jaarhelft voor de Nasdaq in 40 jaar, dit door mee te surfen op de hype rondom kunstmatige intelligentie. Hierdoor zijn het een handvol technologiebedrijven die dit jaar de kar trekken en een aanzienlijk verlies in 2022, en in sommige individuele gevallen zelfs meer, weten weg te poetsen. Zo staan dit jaar de S&P 500 en Nasdaq Composite respectievelijk 14 en 29 procent hoger. Vandaag zal Jerome Powell van de Federal Reserve in het openbaar spreken. De vrees dat de Federal Reserve de rente langer hoger zal houden, houdt beleggers ook bezig. Eind deze week verschijnen voor de Fed belangrijke inflatiecijfers. Vanmiddag is het tijd voor de wekelijkse hypotheekaanvragen, de wekelijkse olievoorraden en zal de Fed de resultaten van stresstesten voor banken bekendmaken. De euro/dollar handelde op 1,0950. WTI-olie is ongeveer een procent duurder en noteert 68,43 dollar. Bedrijfsnieuws Nvidia en AMD stonden woensdag lager in de handel voorbeurs, nadat The Wall Street Journal dinsdagavond meldde dat Washington overweegt om de beperkingen uit te breiden op de verkoop van chips aan China, om te voorkomen Chinese bedrijven die chips gebruiken voor het trainen van kunstmatige intelligentie. Nvidia lijkt bijna 4 procent lager van start te gaan en AMD 3 procent. Slotstanden De S&P 500 index steeg dinsdag 1,2 procent tot 4.378,41 punten, de Dow Jones index kon 212,03 punten bijschrijven op 33.926,74 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger op 13.555,67 punten. Bron: ABM Financial News

