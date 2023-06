Beursblik: Jefferies blijft voorzichtig over Randstad Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies blijft voorzichtiger over Randstad dan andere analisten en let bij de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal daarom vooral op de ontwikkelingen in juni als laatste maand van het kwartaal. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. Het aandeel Randstad is hoger gewaardeerd dan die van sectorgenoten als Adecco, Hays en Page Group. Jefferies vraagt zich af waarom Randstad die premie verdient. De bank verwacht dat de autonome volume-ontwikkeling in mei niet verschilde van april, terwijl de permfees een verdere verslechtering zullen laten zien. Jefferies ziet de autonome omzet in het tweede kwartaal met 5 tot 6 procent dalen. Randstad publiceert de resultaten over het tweede kwartaal op 25 juli. Jefferies hanteert voor het aandeel Randstad een Underperform advies met een koersdoel van 37,00 euro. Het aandeel Randstad noteerde woensdag op een groen Damrak 2,1 procent hoger op 47,95 euro. Bron: ABM Financial News

