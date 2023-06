Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in een markt die vooral wordt bepaald door recessievrees en het rentebeleid van de centrale banken.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,5 procent op 457,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,8 procent naar 15.972,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van eveneens 0,8 procent met een stand van 7.270,10 punten. De Britse FTSE steeg 0,5 procent naar 7.500,65 punten.

"Nu het einde van de cyclus renteverhogingen in zicht komt, zien beleggers positieve macrocijfers daadwerkelijk als iets positiefs voor aandelen en bedrijfswinsten", zo zeiden analisten van B Riley Wealth Management.

Maar HSBC Asset Management waarschuwde er juist voor dat het recessiegevaar toeneemt. Zo zal de VS in het vierde kwartaal in een recessie belanden, gevolgd door een jaar van krimpende groei en een Europese recessie in 2024.

Joseph Little, hoofdstrateeg bij HSBC Asset Management, zei dat hoewel sommige delen van de economie tot nu toe veerkrachtig zijn gebleven, de risicobalans nu wijst op een hoog recessierisico.

Volgens Little bevinden we ons al in een milde winstrecessie en het aantal faillissementen van bedrijven begint ook toe te nemen.

Het Duitse consumentenvertrouwen over juli leek in de verwachtingen minder negatief te gaan uitvallen, maar het tegendeel bleek waar. De index daalde van 24,4 negatief naar 25,4 negatief, terwijl de prognose duidde op een verbetering naar 23,0 negatief.

Het Franse consumentenvertrouwen steeg in juni wel, van 83 naar 85. Dat cijfer was ook beter dan de verwachte 84.

In de Verenigde Staten wordt vandaag de uitslag verwacht van de stress test door Federal Reserve. Verder is de macro-economische agenda daar alleen gevuld met de wekelijkse olievoorraden.

Olie noteerde woensdag lager. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het rood op 67,39 dollar, terwijl voor een september-future Brent 72,17 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0950. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0940 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0961 op de borden.



Bedrijfsnieuws

DSM Firmenich heeft de outlook voor 2023 verlaagd vanwege vooral vanwege de druk op de vitamineprijzen. Na een lagere opening, noteert het aandeel DSM Firmenich inmiddels 3,2 procent hoger.

UBS wil ongeveer 35.000 medewerkers van Credit Suisse gaan ontslaan, na de noodgedwongen overname van de laatstgenoemde bank door zijn Zwitserse rivaal eerder dit jaar. Dat meldde persbureau Bloomberg dinsdag nabeurs. De koers van het aandeel UBS noteerde 0,1 procent hoger.

Op de beurs van Parijs domineerden de koerswinsten in de hoofdindex met een plus voor de koers van het aandeel Carrefour van 3,5 procent, gevolgd door de koersstijging met 2,1 procent voor het aandeel Eurofins Scientific. De verliezen bleven in Frankrijk zeer bescheiden.

Op de beurs van Frankfurt daalde de koers van het aandeel Zalando echter flink, met 4,0 procent. Ook hier noteerde het merendeel van de koersen hoger, onder aanvoering van het aandeel Siemens Energy, dat 5,2 procent in koers aandikte.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De S&P500-index steeg dinsdag 1,1 procent tot 4.378,41 en technologiebeurs Nasdaq sloot 1,6 procent hoger op 13.555,67 punten. De Dow Jones-index steeg 0,6 procent tot 33.926,74 punten.