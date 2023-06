Valuta: pas op de plaats euro in afwachtend klimaat Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,0950 dollar in een nog altijd afwachtende markt, die vooral uitkijkt naar nieuwe inzichten die in Sintra het licht kunnen zien.



In het Portugese Sintra vindt het jaarlijkse zomerforum van de ECB plaats. De bijeenkomst ging gisteren van start. "Wij verwachten onder invloed daarvan gedurende de dag nog wel wat volatiliteit, waarmee de euro zelfs een uitstapje kan maken richting 1,10 dollar, maar dan wel tijdelijk", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. Voor wat betreft de harde data ligt het zwaartepunt op vrijdag met tal van inflatiecijfers, "waaronder niet alleen de Amerikaanse kerninflatie over mei, maar ook de voorlopige inflatie van de eurozone over juni", aldus Mevissen. Vanochtend vroeg bleek dat de inflatie van Australië in mei minder hoog uitviel dan in april. Binnenkort neemt de Reserve Bank of Australia weer een rentebesluit. Het Duitse consumentenvertrouwen over juli leek in de verwachtingen minder negatief te gaan uitvallen, maar het tegendeel bleek waar. De index daalde van 24,4 negatief naar 25,4 negatief, terwijl de prognose duidde op een verbetering naar 23,0 negatief. Het Franse consumentenvertrouwen steeg in juni wel, van 83 naar 85. Dat cijfer was ook beter dan de verwachte 84. In de Verenigde Staten wordt vandaag de uitslag verwacht van de stress test door Federal Reserve. Verder is de macro-economische agenda daar alleen gevuld met de wekelijkse olievoorraden. De euro noteerde woensdag nog geen 0,1 procent lager op 1,0952 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8617 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,3 procent en noteerde op 1,2711 dollar. De Australische dollar daalde met 0,7 procent naar 0,6636 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.