AEX breidt openingswinst uit

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist woensdagochtend de openingswinst uit te breiden, mede geholpen door de koersstijgingen van DSM en indexzwaargewicht ASML. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 764,01 punten. De Amsterdamse beurs surft ook mee op het hogere slot op Wall Street dinsdagavond. "Het is op basis van de cijfers van de afgelopen twee maanden moeilijk om een recessie voor te stellen", zo zeiden analisten van B Riley Wealth Management. "Nu het einde van de cyclus renteverhogingen in zicht komt, zien beleggers positieve macrocijfers daadwerkelijk als iets positiefs voor aandelen en bedrijfswinsten." Duitse consumenten bleken vanochtend negatiever gestemd. Dit in tegenstelling tot de Franse consumenten, waarbij het vertrouwen juist sterker steeg dan verwacht. "Berichten uit het Portugese Sintra, waar de ECB haar jaarlijkse bijeenkomst houdt, worden op de voet gevolgd. Tot nu toe zijn er geen bijzondere boodschappen naar buiten gebracht. Dat de inflatie in de eurozone volgens de ECB nog te hoog is en daarom de rente nog iets verder verhoogd zal worden, is geen nieuws", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Het muntpaar euro/dollar koerst op 1,0949 en de olieprijzen dalen zo'n 0,5 procent. Een vat Brent olie kost 72,00 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging alle aandacht uit naar DSM Firmenich na een winstwaarschuwing. Na een initiële daling weet het aandeel te herstellen en noteert inmiddels 3,6 procent hoger op 96,16 euro. Zowel Degroof Petercam als KBC heeft het koersdoel voor DSM verlaagd, maar beide banken handhaven hun koopadvies. Ook zwaargewicht ASML weet vandaag te stijgen. Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 650,00 naar 725,00 euro met handhaving van het koopadvies. Het aandeel noteert ruim 1 procent hoger op 657,40 euro. Besi komt vandaag wat slechter uit de startblokken en noteert ongeveer 1 procent lager op 94,90 euro. Dit ondanks de koersdoelverhoging door Barclays van 70,00 naar 85,00 euro. De verhoging volgt na een vooruitblik van Barclays op de cijfers over het tweede kwartaal. Volgens de analisten belooft het een "volatiel" cijferseizoen te worden voor de halfgeleidersector. Door de hype rond AI hebben de aandelen dit jaar bovengemiddeld goed gepresteerd. Toch denkt Barclays dat AI maar een beperkte impact zal hebben op de taxaties voor 2023 en zelfs voor 2024. In de AMX won Van Lanschot Kempen ruim 6 procent, nadat ING is gestart met het volgen van het aandeel met een koopadvies en een koersdoel van 37,50 euro. Alfen en Aperam doen vandaag niet mee en dalen respectievelijk 1,7 en 1,3 procent. In de AScX won het volatiele aandeel Azerion ruim 5 procent en daalde PostNL met 1,3 procent. Bron: ABM Financial News

