ING start volgen Van Lanschot Kempen met koopadvies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) ING is woensdag gestart met het volgen van het aandeel Van Lanschot Kempen met een koopadvies en een koersdoel van 37,50 euro. Van Lanschot Kempen is nu vooral een vermogensbeheerder, maar heeft nog wat wind in de rug door de krimpende bankactiviteiten via sterke rentebaten ten opzichte van sectorgenoten, aldus ING. Analist Jason Kalamboussis vindt bovendien de vermogensbeheertak te laag gewaardeerd ten opzichte van andere vermogensbeheerders. Dat kan volgens de analist een gevolg zijn van de relatief hoge kostenbasis. Indien Van Lanschot de kosten weet terug te brengen kan het verschil in de waardering snel teruglopen. Ook zal Van Lanschot Kempen tijdens de transformatie naar een vermogensbeheerder een aantrekkelijk dividend uitkeren van 14 procent. Verder verwacht ING dat de prijzige overname in België van Mercier Vanderlinden, tot meer waarde kan leiden. Ten slotte denkt ING dat Van Lanschot Kempen een aantrekkelijke overnamekandidaat zou kunnen worden. Het aandeel Van Lanschot noteert woensdag bijna 8 procent hoger op 29,50 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.