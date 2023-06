KBC Securities verlaagt koersdoel DSM Firmenich fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag het koersdoel voor DSM Firmenich verlaagd van 160,00 naar 130,00 euro bij handhaving van het Accumuleren advies. DSM-Firmenich pakte volgens KBC vanochtend uit met een "stevige winstwaarschuwing". De vitamineprijzen blijven tot het einde van het jaar op een laag niveau, voorziet DSM, nadat deze in het tweede kwartaal al verder verzwakten. Dit betekent dat de aangepaste EBITDA dit jaar uitkomt tussen de 1,8 en 1,9 miljard euro. Eerder ging DSM Firmenich nog uit van 2,275 miljard euro. DSM-Firmenich verwacht niet langer een wezenlijke verbetering van de handelsomstandigheden in de tweede helft van dit jaar. KBC Securities sprak van een teleurstelling. Hoewel KBC nog steeds waardering heeft voor de brede ingrediëntenportefeuille en leidende marktposities van DSM-Firmenich, werd het koersdoel wel verlaagd. Het aandeel steeg woensdagochtend met 1,0 procent tot 93,72 euro, na een licht negatieve opening. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.