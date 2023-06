Degroof Petercam verlaagt koersdoel DSM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor DSM Firmenich verlaagd van 150,00 naar 120,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. De impact van de lagere vitamineprijzen is groter dan verwacht, zo merkte analist Fernand de Boer van Degroof Petercam op, wat de resultaten in 2023 hard raakt en waardoor het bedrijf extra maatregelen moet nemen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat DSM alsnog zijn doelstellingen op middellange termijn kan behalen. "Als dat lukt, dan kan het bedrijf een substantiële EBITDA-groei realiseren, maar wel vanaf een lagere basis", aldus De Boer. De analist verlaagde het koersdoel na al het negatieve nieuws rondom het bedrijf. "DSM Firmenich heeft tijd nodig om zichzelf te bewijzen", concludeerde de analist, nadat de onderneming voorbeurs met een winstwaarschuwing voor 2023 kwam. Het aandeel steeg woensdagochtend desondanks met 1,0 procent tot 93,72 euro, na een licht negatieve opening. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.