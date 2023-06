AEX hoger van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,3 procent hoger op 762,93 punten. Onder de hoofdfondsen leverde DSM Firmenich 0,7 procent in na een winstwaarschuwing. De vitamineprijzen blijven tot het einde van het jaar op een laag niveau, voorziet DSM, nadat deze in het tweede kwartaal al verder verzwakten. Dit betekent dat de aangepaste EBITDA dit jaar uitkomt tussen de 1,8 en 1,9 miljard euro. Eerder ging DSM Firmenich nog uit van 2,275 miljard euro. Prosus leverde 1,1 procent in na een koerssprong op dinsdag. UMG won 1,6 procent. In de AMX schreef Van Lanschot Kempen 6,8 procent bij. ING zette volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group het aandeel op de kooplijst. Inpost won 2,3 procent na een positief rapport van Jefferies. Azerion won onder de kleinere fondsen 2,3 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.