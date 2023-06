Jefferies: DSM erkent tegenwind in vitamineprijzen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft met de winstwaarschuwing van woensdagochtend erkent dat de vitamineprijzen onder druk staan, en dat is een belangrijke stap in het isoleren van dit cyclische deel van het bedrijf van de rest van de activiteiten. Dit stelden analisten van Jefferies woensdag. Hieruit blijkt volgens Jefferies ook de intentie van DSM om de grondstoffendivisie een beperktere rol te geven binnen het bedrijf. Op middellange termijn kan DSM dan kijken naar de strategische opties voor de divisie, waaronder een herstructurering en het terugbrengen van voorraden. De vitamineprijzen blijven tot het einde van het jaar op een laag niveau, voorziet DSM Firmenich, nadat deze in het tweede kwartaal al verder verzwakten. Dat raakte vooral de divisie Animal, Nutrition & Health. Dit betekent dat de aangepaste EBITDA dit jaar uitkomt tussen de 1,8 en 1,9 miljard euro. Eerder ging DSM Firmenich nog uit van 2,275 miljard euro. Jefferies heeft een koopadvies op DSM-Firmenich met een koersdoel van 143,00 euro. Bron: ABM Financial News

