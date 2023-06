Deutsche bank verhoogt koersdoel ASML fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 650,00 naar 725,00 euro met handhaving van het koopadvies. Recente ontwikkelingen wijzen ons erop dat de deglobalisering in de halfgeleiderindustrie zal voortduren, aangezien regio's hun aanvoerketens zeker willen stellen, zelfs als dit gepaard gaat met hogere kosten en mogelijk zelfs een negatief effect op innovatie, aldus analist Robert Sanders. Een goed voorbeeld hiervan is volgens Sanders de beslissing van Intel en Duitsland om door te gaan met de bouw van een nieuwe fabriek in Maagdenburg, waarmee hoge subsidies gemoeid zijn. Vermoedelijk is hiervoor gekozen om de Duitse auto-industrie te kunnen voorzien van voldoende chips. Zolang de deglobalisering doorzet en exportcontroles kunnen worden afgewend, is dit goed nieuws voor de toeleveranciers van de halfgeleidersector, zoals ASML, betoogt Deutsche Bank. Sanders wijst er daarbij op dat in China veel chips worden gemaakt die buiten de Amerikaanse Chips Act vallen, en waarvoor nog veel machines nodig zijn. Dit zal de groei van ASML aanjagen, verwacht de analist. Wel waarschuwt Sanders voor de opkomende concurrentie van binnenlandse spelers, zoals van AMEC en Naura. Het aandeel ASML sloot dinsdag op 650,00 euro. Bron: ABM Financial News

