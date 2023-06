Licht hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,4 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,4 procent hoger op 760,56 punten.

De Europese beurzen lijken woensdag licht hoger te openen, na een hoger slot op Wall Street dinsdagavond en na nieuwe macrocijfers die een veerkrachtige Amerikaanse economie lieten zien, ondanks dat de Federal Reserve in de afgelopen maanden in hoog tempo de rentes verhoogde.

Dinsdag bleek het Amerikaanse consumentenvertrouwen sterk verbeterd in juni, tot het hoogste niveau in zeventien maanden. Ook de orders voor duurzame goederen vielen hoger uit dan was voorspeld, terwijl de huizenprijzen in april voor het eerst in elf jaar tijd een daling op jaarbasis lieten zien.

"De macrocijfers laten zien dat de Fed geen makkelijke taak heeft", aldus analisten van Jefferies. "Het consumentenvertrouwen blijkt veerkrachtig en consumenten blijven uitgeven."

"Het is op basis van de cijfers uit de afgelopen twee maanden moeilijk om een recessie voor te stellen", zo zeiden ook analisten van B Riley Wealth Management. "Nu het einde van de cyclus renteverhogingen in zicht komt, zien beleggers positieve macrocijfers daadwerkelijk als iets positiefs voor aandelen en bedrijfswinsten."

De sterke koerswinsten en veerkrachtige economie komen als een verrassing voor veel beleggers en analisten, die hadden verwacht dat de snelste renteverhogingscyclus in vier decennia door de Fed tot een grotere groeivertraging zou leiden dan nu het geval is.

Toch blijft er ook scepsis in de markt. Zo stellen critici dat een groot deel van de beurswinsten dit jaar worden aangevoerd door slechts een handjevol techbedrijven.

"Als deze aandelen hun winstverwachtingen niet kunnen waarmaken, dan zal de bredere markt vermoedelijk een stap terugdoen", waarschuwden analisten van Principal Asset Management.

De olieprijs is dinsdag gedaald, onder invloed van afnemende zorgen over onrust in Rusland en in afwachting van nieuwe cijfers over de Amerikaanse olievoorraden.

De augustus-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,4 procent lager op 67,70 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie voor september daalde 2,5 procent tot 72,52 dollar.

"De kortstondige stijging van de olieprijs maandag door de mislukte militaire coup in Rusland ebt weg door zorgen over meer renteverhogingen door centrale banken, die de vraag naar olie kunnen drukken", stelde analist Axel Rudolph van IG.

In de Aziatische handel vanochtend herstelde de olieprijs licht tot 68 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0946. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0961 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0956 op de borden.

Bedrijfsnieuws

DSM Firmenich heeft de outlook voor 2023 verlaagd. De aangepaste EBITDA komt dit jaar uit tussen de 1,8 en 1,9 miljard euro. Eerder ging DSM Firmenich nog uit van 2,275 miljard euro. Hierbij houdt het bedrijf rekening met een negatieve impact van de vitamineprijzen van circa 400 miljoen euro. Ook rekent DSM Firmenich op een negatief wisselkoerseffect van ongeveer 100 miljoen euro. Nieuwe maatregelen werden door het bedrijf aangekondigd om de kosten te verlagen.

Jefferies verhoogde na de jaarcijfers van Prosus het koersdoel voor het aandeel van 67 naar 74 euro. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees daarnaast op een verse koopaanbeveling van HSBC voor Prosus. ING zette volgens hem Van Lanschot Kempen op de kooplijst.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index steeg dinsdag 1,1 procent tot 4.378,41 en technologiebeurs Nasdaq sloot 1,6 procent hoger op 13.555,67 punten. De Dow Jones-index steeg 0,6 procent tot 33.926,74 punten.